«Работаем как минёры». Главный тренер московского «Динамо» — о сезоне КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Ожидал ли увидеть низовой матч? Я знал, что будет сложный матч. Не знал, как он будет выглядеть, но понимал, что будет сложно, видя, как играл соперник в последних матчах. У них всё нормально в атаке, хоть там и не было много шайб. Но идёт сложный сезон, он другой, и его так надо воспринимать. Бывает, что три броска и три гола. Сегодня вот так получилось, хотя я начал с того, что сказал, что моментов было достаточно, и могло быть 5:5, но получилось так, значит, наверху так решили.

Кажется, что вышли из небольшого кризиса, в связи с этим как оценю текущее состояние команды? Никак не оцениваю. Опять же скажу про сезон. Вот сейчас у нас три матча за четыре дня. Это всё совершенно по-новому, а у нас впереди практически подряд 14 матчей на выезде. Никто не знает, сколько будет спадов или подъёмов. Мы готовимся от игры к игре, вот это мы можем гарантировать. Но я знаю, что будет ещё один перерыв, где мы постараемся вздохнуть и потренироваться, но остальное всё непредсказуемо. Работаем как минёры. Сегодня была игра такая, завтра будем планировать, чтобы подготовится на две игры подряд. А потом опять перелёты и переезды, поэтому нельзя говорить, какими будут спады. Важно относиться правильно к подготовке», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.