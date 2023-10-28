Козлов: не лучший матч «Салавата». Сказалась поездка, пять матчей через день

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Мы сегодня провели не самый лучший свой матч. В связи с тем, что было очень много удалений, как таковой целостности у игры не было. Могло быть и лучше. Когда играли «5х5», хорошо контролировали шайбу, прессинговали, создавали моменты. Но из-за того, что было много удалений, получился рваный ритм. Ребята, которые не играли в меньшинстве, сидели, особенно в начале, когда было пятиминутное удаление.

Получалось, что лидеры сидели холодные и ждали, пока ребята в меньшинстве выполняли огромный объём работы. Плюс много брака было в передачах, и решения принимали не совсем правильные. Сказалась поездка, пять матчей через день с перелётами, но хорошо, что у нас есть пара дней, чтобы подготовиться к следующему матчу», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.