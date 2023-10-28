Кудашов: у нас в «Динамо» двоевластие. Одна сторона пыталась убрать нас всех

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о двоевластии в команде. В межсезонье долго велись переговоры о новом контракте для специалиста.

«После прошлого сезона не знал, продолжатся ли мои отношения с «Динамо»? Не понимал, не знал. У меня не было контракта. Он был подписан по-новому. Если вы знаете и вся страна знает, у нас двоевластие в команде. Оно никуда не делось, оно не поменялось. Одна сторона пыталась убрать нас всех здесь. Поэтому ничего удивительного нет. Я на самом деле не знал. Да, у меня был план на этот сезон, была программа. Я и не скрывал её. И говорил. Много раз уже говорил. И молодёжь, и опытные игроки, и куда мы движемся, и как мы движемся. Но двоевластие никуда не делось, оно продолжается.

Как добиваться успехов в такой ситуации? Вы знаете, да везде такое будет, наверное. По крайней мере, у нас здесь. Как добиваться? Не обращать внимания и делать своё дело», — сказал Кудашов в эфире YouTube-канала КХЛ.