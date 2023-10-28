Николя Мелош после поражения от «Динамо» прокомментировал дебют за «Салават»

Канадский защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош после матча с московским «Динамо» (1:2) прокомментировал дебют за уфимцев.

«Это не тот результат, который мы ожидали. С каждой новой сменой я чувствовал себя лучше и лучше. К сожалению, мы допустили много удалений, чем и воспользовался соперник.

Площадка намного больше, так что нужно немного привыкнуть. В КХЛ выступают отличные игроки с хорошими навыками. Сегодня встречались две классные команды, это был отличный матч.

Как чувствую себя после перелёта в Уфу? Поначалу мне не хватало скорости, но в течение игры я привыкал. Конечно, необходимо больше потренироваться с командой и войти в игровой ритм.

Как мне поддержка уфимских фанатов? (улыбается) Просто невероятно, один из лучших опытов в моей карьере! Они гнали нас вперёд и заряжали энергией. Было очень круто! С нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Мелоша официальный телеграм-канал «Салавата».