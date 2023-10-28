Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто» высказался об Илье Самсонове после неудачного старта сезона

Главный тренер «Торонто» высказался об Илье Самсонове после неудачного старта сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал выступление российского голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне НХЛ. Вратарь в последний раз появлялся 22 октября в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ), пропустил три гола после четырёх бросков и был заменён на Джозефа Уолла. После этого Самсонов дважды подряд оставался в запасе.

«Сейчас для него это мысленная игра. Но я думаю, что важным сигналом здесь является то, что ещё достаточно рано.

Сезон только начался. Давайте расслабимся. Это действительно хороший вратарь, который помог нам пережить трудные времена в прошлом сезоне и провёл лучший год в карьере, так что давайте дадим ему отдышаться. У него будет ещё одна возможность выйти на лёд и восстановить свою игру», — приводит слова Кифа Sportsnet.

Материалы по теме
«Я чувствую себя дерьмово». Российский вратарь «Торонто» — о неудачном старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android