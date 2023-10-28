Главный тренер «Торонто» высказался об Илье Самсонове после неудачного старта сезона

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал выступление российского голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне НХЛ. Вратарь в последний раз появлялся 22 октября в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ), пропустил три гола после четырёх бросков и был заменён на Джозефа Уолла. После этого Самсонов дважды подряд оставался в запасе.

«Сейчас для него это мысленная игра. Но я думаю, что важным сигналом здесь является то, что ещё достаточно рано.

Сезон только начался. Давайте расслабимся. Это действительно хороший вратарь, который помог нам пережить трудные времена в прошлом сезоне и провёл лучший год в карьере, так что давайте дадим ему отдышаться. У него будет ещё одна возможность выйти на лёд и восстановить свою игру», — приводит слова Кифа Sportsnet.