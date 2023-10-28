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Форвард «Динамо» Пакетт получил травму после силового приёма защитника «Салавата»

Форвард «Динамо» Пакетт получил травму после силового приёма защитника «Салавата»
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

В первом периоде в ходе атаки бело-голубых защитник уфимцев Алексей Василевский применил жёсткий силовой приём против соперника. Пакетта припечатали к борту. После этого канадский нападающий покинул лёд и больше в матче не появился.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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