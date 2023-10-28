The Score — об Овечкине: старому двигателю потребовалось некоторое время, чтобы завестись

Журналист The Score Джон Матиш поделился мнением о слабом начале сезона в исполнении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Игра Алекса Овечкина будет находиться под пристальным вниманием до конца его карьеры. Такова часть сделки, когда ты гонишься за рекордом по количеству голов за всю историю.

Слабый старт Овечкина и «Вашингтона» превратил это дополнительное внимание из вопроса «Насколько Овечкин сможет приблизиться к Уэйну Гретцки в этом году?» на вопрос «Ови сдал?» Затем, в своём пятом матче в сезоне, капитан наконец забил свой первый гол в кампании в конце второго периода. Это произошло при игре в большинстве (естественно) и, что невероятно, его 13-м броском за матч с «Торонто».

Старому двигателю потребовалось некоторое время, чтобы завестись.

В первом матче сезона «Кэпиталз» Овечкин завершил игру с четырьмя бросками по воротам при девяти попытках. Во второй и третьей встречах ему не удалось зафиксировать ни одного броска после девяти попыток. Четвёртый матч был лучше: пять бросков по воротам при восьми попытках. Затем он совершил комичные 14 бросков при 17 попытках с «Торонто». А в шестом матче он записал на свой счёт четыре броска после 10 попыток.

Овечкину, в среду забившему гол в пустые ворота, нужно было сначала научиться ходить, прежде чем суметь побежать. Ему пришлось стряхнуть ржавчину, приспособиться к тому, как его прикрывали защитники (кажется, плотнее, чем когда-либо), и силой пробить себе путь в слот.

Овечкин всегда был отличным снайпером, поэтому было справедливо задаться вопросом, не случилось ли чего-то неладного после того, как он провёл несколько матчей подряд без бросков по воротам. Его всплеск эмоций в последних встречах говорит о том, что с ним всё в порядке», — приводит слова Матиша The Score.