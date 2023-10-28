Iltalehti: если курс не изменится, погоня за рекордом Овечкина будет долгой и тернистой

Финский журналист Iltalehti Ласси Куисма поделился мнением о старте сезона российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Начало сезона у «Вашингтона» — клуба НХЛ Александра Овечкина, суперзвезды из России, — сложилось, мягко говоря, неудачно. Четыре матча, три очка и разница шайб 6:15. «Кэпиталз» — гигант Восточной конференции, но, хотя сезон только начинается, никто не верит, что они выйдут в плей-офф в этом сезоне.

В течение некоторого времени болельщики «Кэпиталз» понимали мотивацию относительно того, сможет ли Овечкин побить рекорд результативности НХЛ. За карьеру россиянин забил 822 гола в регулярном чемпионате, и по абсолютной статистике его опережает только Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

Если курс не изменится, погоня за рекордом Овечкина будет долгой и тернистой. В первых четырёх матчах россиянин получил много игрового времени, минимум 18 с половиной минут. Однако во встречах с «Оттавой» и «Калгари» он не нанёс ни одного броска по воротам.

В сентябре россиянину исполнилось 38 лет.

С другой стороны, в прошлом сезоне Овечкин провёл первые три матчах сезона с 1 (0+1) очком, а завершил его с 42 голами», — приводит слова Куисмы Iltalehti.