Защитник «Баффало» дисквалифицирован на два матча. Он травмировал капитана «Нью-Джерси»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Коннор Клифтон получил дисквалификацию на два матча, сообщает пресс-служба НХЛ.

Причиной санкций стал грубый силовой приём во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз». В одном из эпизодов матча Клифтон на входе в зону «Баффало» жёстко встретил капитана «дьяволов» Нико Хишира. Защитник «клинков» попал плечом в голову швейцарскому нападающему.

В итоге Хишир не сыграет как минимум в ближайшем матче с «Миннесотой Уайлд» из-за полученной травмы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» победил «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:4. Игра прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке.