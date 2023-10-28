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Овечкин и Кемпер вышли на тренировку с детьми в рамках акции, посвящённой борьбе с раком

Овечкин и Кемпер вышли на тренировку с детьми в рамках акции, посвящённой борьбе с раком
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«Вашингтон Кэпиталз» принял участие в акции, посвящённой борьбе с раком. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

В рамках акции более 20 семей посетили тренировку «Вашингтона», смогли пообщаться и сделать совместные фотографии с хоккеистами.

«Всегда полные особых воспоминаний, сегодня мы принимаем более 20 семей в рамках наших постоянных мероприятий по повышению осведомлённости по направлению борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и голкипер «столичных» Дарси Кемпер вышли на лёд во время тренировки с детьми из приглашённых семей в рамках акции.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в семи матчах и набрал 6 (2+4) очков.

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