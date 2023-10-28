«Он любит водку». Ведущие Spittin' Chiclets обсудили лидера «Колорадо»

Ведущие известного подкаста Spittin' Chiclets Райан Уитни и Пол Биссоннетт обсудили финского нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена.

«Он как лошадь. У этих финских парней большие задницы и сильные ноги», — сказал Уитни.

«И он знает, что из-за этого может пить только водку, он любит водку.

Думаю, у нас появился новый самый недооценённый игрок в этой лиге. Рантанен — самый недооценённый игрок лиги», — сообщил Биссоннетт.

«Его движения, броски и габариты — как у Малкина. О Рантанене мало говорят, и это из-за Натана Маккиннона и Кейла Макара», — добавил Уитни.

Отметим, что Рантанен получает $ 9,25 млн в год. Финский нападающий в первых четырёх встречах сезона-2023/2024 НХЛ набрал 7 (3+4) очков.