«Рано или поздно будет тренироваться». Овечкин ответил на вопрос о своём пятилетнем сыне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире NHLonTNT ответил на вопрос о своём пятилетнем сыне Сергее Овечкине.

«Как развивается игра Сергея после Матча звёзд? Он сейчас собирается пойти в школу. Так что у нас нет времени привести его на лёд. Но рано или поздно он будет тренироваться», — сказал Овечкин.

Напомним, в феврале 2023-го Сергей, которому на тот момент было четыре года, принял участие в конкурсе мастерства в рамках Матча звёзд, который прошёл во Флориде. Овечкин-младший реализовал буллит вместе со своим отцом и капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Именно Сергей нанёс решающий бросок. В итоге буллит был признан лучшим в конкурсе.

Кроме того, Александр часто занимается на льду со своим сыном.