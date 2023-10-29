«Прошли дни, когда забивал 50 голов». В США назвали причину слабого старта сезона Овечкина

Американский журналист The Score Джон Матиш проанализировал причины слабого начала сезона в исполнении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Необходимо снизить ожидания. В расцвете сил Овечкин был чудом природы. Машиной для забивания голов.

В свои 38 лет Ови во многом всё тот же. Он по-прежнему мечется по льду, как акула в поисках крови — или, в его случае, щелей, через которые можно пропихнуть шайбу. Он всё ещё требует шайбу, стуча клюшкой и повышая голос. Он по-прежнему тратит минимум энергии на защиту, поэтому может успешно играть в нападении. Он до сих пор применяет странные головокружительные силовые приёмы у бортов или на открытом льду.

У Овечкина есть все эти качества… но похуже. Он немного медленнее, немного менее точен в бросках, немного менее физичен и немного менее энергичен — что нормально для 38-летнего игрока. Дни, когда он забивал 60, а возможно, и 50 голов, похоже, прошли. Но 40 шайб? Выполнимо», — приводит слова Матиша The Score.