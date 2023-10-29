«Всё зависит не только от Овечкина». Журналист из США встал на защиту Александра

Журналист The Score Джон Матиш встал на защиту российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после неудачного начала сезона.

«Всё зависит не только от Овечкина.

Со средним возрастом 30,2 года «Кэпс» являются вторым самым возрастным клубом НХЛ. Большая часть ядра Кубка Стэнли 2018 года осталась нетронутой, но, как и в случае с Овечкиным, никто не находится на пике своих возможностей из-за пройденных жизненных сложностей, травм или того и другого.

Это влияет на способность Овечкина создавать моменты и забивать.

Возьмите большинство. Овечкина необходимо подкармливать передачами для щелчка в касание на протяжении каждого двухминутного отрезка. Большую часть опасности он несёт в своём «офисе» в левом круге вбрасывания. Но пока что шайба слишком много времени проводит на другой стороне, не в зоне нападения. Завсегдатаи топ-звена Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Джон Карлсон по большей части изо всех сил пытались вывести Овечкина на наилучшую позицию, чтобы он расчехлил свой запатентованный бросок», — приводит слова Матиша The Score.