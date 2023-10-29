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Две передачи Куликова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сиэтл»

Две передачи Куликова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сиэтл»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Густав Форслинг, Мэттью Ткачук и Ник Казинс. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Голкипер Сергей Бобровский сделал 29 сейвов.
В составе «Сиэтла» отличились Джаред Макканн и Ээли Толванен.

«Флорида» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Бостон Брюинз», а «Сиэтл» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча пройдут 31 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн (Гурд, Борген) – 07:58     0:2 Толванен (Шварц, Борген) – 27:34     1:2 Форслинг (Лунделль, Вераге) – 28:53 (pp)     2:2 Ткачук (Куликов, Миккола) – 29:04     3:2 Казинс (Махура, Куликов) – 54:07    
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