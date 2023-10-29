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Две передачи Куликова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сиэтл»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Флориды» забивали Густав Форслинг, Мэттью Ткачук и Ник Казинс. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Голкипер Сергей Бобровский сделал 29 сейвов.

В составе «Сиэтла» отличились Джаред Макканн и Ээли Толванен.

«Флорида» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Бостон Брюинз», а «Сиэтл» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча пройдут 31 октября.