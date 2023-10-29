«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Оттаве», у Тарасенко — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Ридли Грейг, Брэди Ткачук (дважды), Доминик Кубалик и Дрейк Батерсон. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
За «Питтсбург» забивали Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Питтсбург» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Оттава», в свою очередь, прервала серию из трёх поражений кряду.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Оттава» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».
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