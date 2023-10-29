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«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Оттаве», у Тарасенко — передача

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Оттаве», у Тарасенко — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Ридли Грейг, Брэди Ткачук (дважды), Доминик Кубалик и Дрейк Батерсон. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

За «Питтсбург» забивали Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Питтсбург» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Оттава», в свою очередь, прервала серию из трёх поражений кряду.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Оттава» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Жиру, Чикран) – 04:24 (pp)     0:2 Ткачук (Жиру, Штюцле) – 14:14     0:3 Кубалик (Грейг, Жозеф) – 25:28     1:3 Кросби (Раст, Летанг) – 37:34     1:4 Ткачук (Штюцле, Хэмоник) – 53:07     1:5 Батерсон (Тарасенко) – 53:38     2:5 Гюнцель (Кросби, Руведел) – 59:26    
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