Панарин отличился по ходу матча с «Ванкувером», продлив свою результативную серию

В эти минуты «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На момент написания новости в матче идёт концовка первого периода, гости ведут со счётом 1:0.

На десятой минуте встречи российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счёт, записав в свой актив заброшенную шайбу. В моменте с голом ему ассистировали Винсент Трочек и Мика Зибанеджад. Таким образом, 31-летний форвард довёл свою результативную серию до восьми матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).