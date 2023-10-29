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Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»
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«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей отличился российский нападающий Артемий Панарин, он открыл счёт в матче. У гостей также забивали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.

У «Ванкувера» заброшенные шайбы в свой актив записали Джей Ти Миллер, Тайлер Майерс, а также Карсон Суси.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью, 3:3. На четвёртой минуте овертайма у гостей отличился К'Андре Миллер, чем принёс своей команде победу во встрече.

Напомним, Панарин довёл свою результативную серию до восьми матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 09:18 (pp)     1:1 Миллер (Гронек, Петтерссон) – 35:57 (pp)     2:1 Майерс – 49:06 (sh)     2:2 Фокс (Панарин, Зибанеджад) – 52:21 (pp)     2:3 Зибанеджад (Фокс) – 53:24 (pp)     3:3 Суси (Гронек, Бовиллье) – 55:42     3:4 Миллер (Крайдер) – 63:48    
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