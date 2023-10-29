Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»

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«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей отличился российский нападающий Артемий Панарин, он открыл счёт в матче. У гостей также забивали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.

У «Ванкувера» заброшенные шайбы в свой актив записали Джей Ти Миллер, Тайлер Майерс, а также Карсон Суси.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью, 3:3. На четвёртой минуте овертайма у гостей отличился К'Андре Миллер, чем принёс своей команде победу во встрече.

Напомним, Панарин довёл свою результативную серию до восьми матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.