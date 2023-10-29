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Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона

Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона
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«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, Панарин повторил рекорд клуба в XXI веке по продолжительности результативной серии со старта сезона. В сезоне-2009/2010 Мариан Габорик набирал очки в восьми играх подряд. Рекорд клуба за всю историю принадлежит Роду Жильберу (очки в 14 подряд играх со старта сезона-1972/1973).

За восемь матчей нового сезона Панарин забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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