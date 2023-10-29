Шестёркин совершил два потрясающих сейва после великолепного прохода и бросков Кузьменко

«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В одном из красивейших эпизодов матча поучаствовали два россиянина — нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Форвард «Кэнакс» в великолепном стиле обыграл Винсента Трочека, прокинув шайбу себе между ног, а затем дважды не смог обыграть Шестёркина. Российский голкипер справился с первым броском и в падении ловушкой отразил повторный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Шестёркин по итогу матча отразил 30 из 33 бросков.