«Очень доволен своей игрой и игрой команды». Варламов оценил «сухой» матч с «Коламбусом»

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов оценил победу в матче с «Коламбусом» (2:0). Россиянин оформил «сухой» матч, отразив все 34 броска по своим воротам.

«В концовке матча было довольно нервно, у соперника было два отличных момента, но я рад, что ребята меня выручили, когда шайба была возле линии ворот. Не хотелось бы пропустить гол в концовке. Когда нам нужно было блокировать броски, ребята это делали.

Я очень доволен тем, как играла команда, и тем, как играл сегодня я. Было приятно видеть, как все ребята старались и хорошо сыграли перед моими воротами», — цитирует Варламова пресс-служба клуба.

Для Варламова эта был 39-й матч в заокеанской карьере, сыгранный «на ноль». По данному показателю он обошёл своего соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Флориды», у которого 38 сухих матчей. Теперь Варламов занимает чистое третье место по количеству таких матчей среди всех российских вратарей, выступавших в НХЛ.