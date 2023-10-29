«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: текстовая онлайн-трансляция матча регулярки НХЛ начнётся в 00:00

В ночь с 29 на 30 октября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встретятся местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч стартует в 00:00 по московскому времени.

«Вашингтон» выиграл два матча подряд и имеет три победы в семи проведённых встречах нового сезона НХЛ. «Сан-Хосе» остаётся единственной командой, кто ещё не одержал ни одной победы в текущем сезоне. Хоккеисты «Шаркс» проиграли все восемь своих матчей и имеют разницу заброшенных и пропущенных шайб 8-32.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набирает очки в пяти матчах подряд. На счету россиянина в текущем сезоне два гола и четыре результативные передачи в семи матчах.