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Экс-игроку НХЛ порезали шею коньком в матче чемпионата Англии. Встреча не была доиграна

Экс-игроку НХЛ порезали шею коньком в матче чемпионата Англии. Встреча не была доиграна
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Бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон получил серьёзную травму во время игры в чемпионате Англии по хокккею, сообщает Sportsnet. В неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью.

Хоккеист попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но истекая кровью потерял сознание. Партёры по команде моментально бросились на помощь и вызвали врачей. Игра была остановлена и так и не было доиграна. Через несколько минут около восьми тысяч болельщиков попросили покинуть стадион из-за оказания неотложной медицинской помощи игроку. Хоккеиста увезли в больницу.

«Это было ужасно видеть. Люди плакали и теряли сознание», — сообщали свидетели ужасного эпизода.

Джонсон провёл 13 матчей за «Питтсбург» с 2018 по 2020 годы.

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