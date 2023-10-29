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Хоккеисты «Каролины» Свечников и Орлов показали костюмы на Хэллоуин

Хоккеисты «Каролины» Свечников и Орлов показали костюмы на Хэллоуин
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Хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов показали костюмы на Хэллоуин. Свечников представл в образе ниндзи, а Орлов надел на себя костюм «чёрной пантеры».

Фото: соцсети Орлова

Экс-нападающий клубов КХЛ и НХЛ Виктор Тихонов одел на праздник костюм зубной феи.

Фото: соцсети Тихонова

Хэллоуин — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.

«Каролина» в текущем сезоне НХЛ провела 9 матчей и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ. Свечников в прошлом матче с «Сан-Хосе» провёл первый матч после травмы колена.

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