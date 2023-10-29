Экс-нападающий «Салавата» и «Локомотива» Картаев подписал контракт с «Югрой»

Нападающий Владислав Картаев подписал соглашение с «Югрой», сообщает прес-сслужба ханты-мансийского клуба.

В послужном списке игрока 542 матча в КХЛ за «Салават Юлаев», где он провёл последние четыре сезона, «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург». Суммарно Владислав в КХЛ набрал 117 очков — забросил 51 шайбу и отдал 66 результативных передач.

В ВХЛ Картаев выступал за «Дизель» и «Локомотив». На его счету 52 игры, в которых форвард забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач.