В EIHL и «Шеффилде» выразили соболезнования в связи с кончиной форварда Джонсона

В пресс-службе «Шеффилда» выразили соболезнования в связи с кончиной нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона. В матче между командами чемпионата Англии хоккеист получил страшный порез горла коньком и скончался в больнице.

«Все в «Стилерз» выражают соболезнования девушке, семье и товарищам по команде Адама Джонсона», — заявили в пресс-службе клуба.

В EIHL заявили, что «убиты горем», комментируя кончину хоккеиста.

«Мысли и соболезнования всех, кто связан с лигой, принадлежат семье, друзьям и товарищам по команде Адама в это невероятно печальное время», — говорится в заявлении лиги.

Джонсон провёл 13 матчей за «Питтсбург» с 2018 по 2020 год.