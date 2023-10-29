В EIHL и «Шеффилде» выразили соболезнования в связи с кончиной форварда Джонсона
В пресс-службе «Шеффилда» выразили соболезнования в связи с кончиной нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона. В матче между командами чемпионата Англии хоккеист получил страшный порез горла коньком и скончался в больнице.
«Все в «Стилерз» выражают соболезнования девушке, семье и товарищам по команде Адама Джонсона», — заявили в пресс-службе клуба.
В EIHL заявили, что «убиты горем», комментируя кончину хоккеиста.
«Мысли и соболезнования всех, кто связан с лигой, принадлежат семье, друзьям и товарищам по команде Адама в это невероятно печальное время», — говорится в заявлении лиги.
Джонсон провёл 13 матчей за «Питтсбург» с 2018 по 2020 год.
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