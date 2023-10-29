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Клуб НМХЛ поможет с хоккейной амуницией сопернику после пожара на арене в Брянске

Клуб НМХЛ поможет с хоккейной амуницией сопернику после пожара на арене в Брянске
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Генеральный менеджер клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Юнисона» Денис Абдуллин заявил, что клуб поможет с формой «Брянску», у которого произошёл пожар на домашней арене перед выездом в Москву, сообщается в официальном телеграм-канале столичного клуба. Возгорание случилось на первом этаже ледового дворца «Брянск». В результате пожара сгорела часть раздевалки, пострадали хоккейная экипировка и игровая форма.

«Мы на связи с руководством клуба, поддерживаем и помогаем им в этой непростой ситуации. Мы нашли необходимое количество формы, чтобы игроки «Брянска» смогли приехать к нам на матчи. Мы не могли допустить того, чтобы хоккейный праздник не состоялся», — заявил Абдуллин.

Сообщается, что пожарные ликвидировали пожар менее чем за 20 минут.

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