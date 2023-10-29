«Сильнейшая мотивация после прошедшего сезона». Дементьев — об игре Панарина в «Рейнджерс»

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ. Форвард с 12 (4+8) очками в восьми матчах является лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян.

«Все мы помним, что в начале сентября Панарин очень критично относился к себе и к своей игре в прошедшем сезоне. Нет ничего удивительного, что он с совершенно иным настроем подходит к игре в этом сезоне и показывает её очень продуктивно. Артемию очень важно сохранить стабильность, которая нужна любому игроку и, надеюсь, что он с этим сможет справиться. Дай Бог, чтобы было здоровье, а мастерства у него очень много.

Я не думаю, что присутствие тренера Питера Лавиолетта в «Рейнджерс» имело какое-то влияние на состояние, моральное отношение Панарина к игре. Думаю, у Артемия присутствует сильнейшая внутренняя мотивация, было определённое недовольство в прессе после прошедшего сезона и плей-офф. Думаю, все эти маленькие звоночки, которые были до этого, как раз повлияли на то, что Артемий показывает свою максимально продуктивную игру», – цитирует Дементьева Metaratings.ru.