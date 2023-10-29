Владимир Плющев: количество овертаймов в КХЛ вызывает вопросы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил недоумение большим количеством овертаймов в текущем сезоне КХЛ.

«Много говорят про возросшую конкуренцию и непредсказуемость результатов? Конкуренция, может, и возросла, непредсказуемых матчей стало больше. Но к мастерству игроков всё это не имеет отношения. Конкуренцию и мастерство нельзя рассматривать в одной канве.

А то, что бросается в глаза в этом сезоне — очень большое количество матчей, которые выигрываются в овертайме. Это для меня странно. Я тут посмотрел статистику — кто побеждал в овертайме, кто проигрывал в овертайме, получая свои очки, и был в недоумении, честно говоря. Здесь возникает много вопросов. Это тоже можно объяснить конкуренцией? Я вам ещё раз повторяю: здесь возникает очень много вопросов», — цитирует Плющева «РБ Спорт».