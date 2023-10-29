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The Athletic назвал главный сюрприз в игре «Вашингтона» в текущем сезоне

The Athletic назвал главный сюрприз в игре «Вашингтона» в текущем сезоне
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Журналист Шон Джентайл в статье на портале The Athletic назвал игру «Вашингтон Кэпиталз» в большинстве — главным сюрпризом в текущем сезоне НХЛ.

«Ожидать, что игра «Кэпс» в формате «5х4» вернёт «Вашингтон» на десять лет назад, было бы неразумно — в прошлом сезоне были признаки спада, особенно когда Джона Карлсона не было в составе, — но всё равно странно наблюдать, как команда так драматично пытается забросить шайбу. Коэффициент реализации в 10,5% ставит их на 28-е место в лиге.

Светлая сторона? Они занимают второе место по ожидаемому количеству голов за 60 минут, так что у них на самом деле много шансов. Пришло время начать превращать это в реальные цели», — сказано в статье.

Столичный клуб после семи матчей набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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