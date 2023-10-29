Ларионов рассказал о гостевой победе «Торпедо» над «Барысом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог выездного матча с «Барысом» (2:1).

«Болельщики «Барыса» поддержали команду после двух непростых периодов. Команда вернулась в игру и была нервная концовка для нас. Хочу поздравить наших ребят с победой. Для нас это начало длинной выездной серии, рады, что начали с победы.

Что случилось в «Торпедо» в третьем периоде? Мы не даём скучать болельщикам! Хорошая команда — а мы являемся хорошей командой — должна доводить дело до победы без проблем, но иногда случается потеря фокуса, концентрации. Начинаешь делать ошибки, которые потом оборачиваются голом. Не получилось целостной игры, дали возможность «Барысу» вернуться в игру и нагнетать моменты. Если оценить матч целиком — мы сыграли хороший матч», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд и в следующем матче встретится с «Металлургом» в Магнитогорске. «Торпедо» победило во втором матче кряду и в следующем матче сыграет с «Авангардом» в Омске.