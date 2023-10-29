Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов высказался после волевой победы минского «Динамо» над «Авангардом»

Дмитрий Квартальнов высказался после волевой победы минского «Динамо» над «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3).

«Плохое начало, но… Есть примеры очень часто в этом сезоне, когда проигрываем первые периоды, но очень здорово, что так сложилось сегодня – победили в Омске хорошего соперника. Мы довольны, расслабляться некогда. В чём системная проблема «Динамо» в начале матчей? Она есть, такая довольно серьёзная проблема. Но, наверное, её озвучивать не стоит, это командная проблема. Скажу банальные вещи: нужно где-то настроиться, сыграть попроще, вот такие моменты. Где-то нужно, знаете, за ноль зацепиться, мы же понимаем, что соперник начнёт агрессивно. Хотя мы и у себя дома так же проигрывали. Работаем над этим, как-то всё не получается, но хорошо, что так заканчивается.

Мы разговариваем об отдельных нюансах игры в меньшинстве, но я не могу сказать, что делаем акцент на том, что в такой расстановке можно ещё и забивать. Можно после блока убежать «один в ноль», и это такой чуть-чуть сюрприз, это не натренируешь. Сегодня здорово в меньшинстве сыграли, было задание двумя поактивнее в чужой зоне, и они вот выжали из момента гол», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, одолев в гостях «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android