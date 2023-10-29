«О, Демченко играет». Форвард «Динамо» Мн не сразу заметил смену вратаря у «Авангарда»

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков после победы над «Авангардом» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ рассказал, что не сразу заметил смену вратаря у омского клуба.

«Не сказал бы, что было трудно вернуться, продолжали так же играть. Честно, я увидел, что у «Авангарда» поменялся вратарь, только когда Стась в меньшинстве забил. Смотрю повтор – о, Демченко играет. Так что не обратили внимания, не делали акцент на этом. Много забиваем в меньшинстве? Много молодых, дерзких ребят, используют свою силу, скорость. За счёт скорости, видимо», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о проблемах белорусского клуба.