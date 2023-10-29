«Лада» забила на последней минуте матча и нанесла «Магнитке» пятое поражение подряд

В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На пятой минуте первого периода Алексей Ожгихин с передач Артёма Иванюженкова и Доната Стальнова открыл счёт в игре.
На восьмой минуте второго периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Гребёнкин с передач Дмитрия Силантьева и Макара Хабарова вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Андрей Алтыбармакян с передачи Егора Бабенко сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Трой Джозефс с передач Мислава Росандича и Скотта Космачука вновь вывел тольяттинский клуб вперёд.
На 14-й минуте третьего периода Денис Зернов с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Скотт Космачук принёс победу хозяевам.
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- 29 октября 2023
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