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«Лада» забила на последней минуте матча и нанесла «Магнитке» пятое поражение подряд

«Лада» забила на последней минуте матча и нанесла «Магнитке» пятое поражение подряд
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Алексей Ожгихин с передач Артёма Иванюженкова и Доната Стальнова открыл счёт в игре.

На восьмой минуте второго периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Гребёнкин с передач Дмитрия Силантьева и Макара Хабарова вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Андрей Алтыбармакян с передачи Егора Бабенко сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Трой Джозефс с передач Мислава Росандича и Скотта Космачука вновь вывел тольяттинский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Денис Зернов с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Скотт Космачук принёс победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ожгихин (Иванюженков, Стальнов) – 04:43 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс) – 27:56 (5x4)     1:2 Гребёнкин (Силантьев, Хабаров) – 33:22 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Бабенко, Демидов) – 37:12 (5x5)     3:2 Джозефс (Росандич, Космачук) – 37:37 (5x5)     3:3 Зернов (Михайлис, Орехов) – 53:24 (5x5)     4:3 Космачук – 59:05 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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