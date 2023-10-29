«Северсталь» прервала четырёхматчевую серию поражений, одолев дома «Автомобилист»

В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На шестой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Николая Буренова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Никиты Трямкина сделал счёт 1:1. Через 11 секунд Адам Лишка с передачи Руслана Абросимова вновь вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Александра Скоренова сделал счёт 3:1.
На девятой минуте второго периода Джесси Блэкер с передач Степана Хрипунова и Владимира Кузнецова сократил отставание до минимума.
В конце третьего периода Александр Скоренов установил окончательный счёт.
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В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Автомобилист» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 31 октября.
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