«Северсталь» прервала четырёхматчевую серию поражений, одолев дома «Автомобилист»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На шестой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Николая Буренова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Никиты Трямкина сделал счёт 1:1. Через 11 секунд Адам Лишка с передачи Руслана Абросимова вновь вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Александра Скоренова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте второго периода Джесси Блэкер с передач Степана Хрипунова и Владимира Кузнецова сократил отставание до минимума.

В конце третьего периода Александр Скоренов установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».



В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Автомобилист» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 31 октября.