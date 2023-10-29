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Северсталь — Автомобилист. Прямая трансляция
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«Северсталь» прервала четырёхматчевую серию поражений, одолев дома «Автомобилист»

«Северсталь» прервала четырёхматчевую серию поражений, одолев дома «Автомобилист»
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В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На шестой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Николая Буренова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Никиты Трямкина сделал счёт 1:1. Через 11 секунд Адам Лишка с передачи Руслана Абросимова вновь вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Александра Скоренова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте второго периода Джесси Блэкер с передач Степана Хрипунова и Владимира Кузнецова сократил отставание до минимума.

В конце третьего периода Александр Скоренов установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Пилипенко (Буренов, Аймурзин) – 05:11 (5x4)     1:1 Мэйсек (Широков, Трямкин) – 08:58 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов) – 09:09 (5x5)     3:1 Коростелёв (Скоренов) – 15:14 (5x5)     3:2 Блэкер (Хрипунов, Кузнецов) – 28:50 (5x5)     4:2 Скоренов (Коростелёв, Седов) – 59:48 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Автомобилист» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 31 октября.

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