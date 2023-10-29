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«Плетью, к сожалению, нельзя отлупить». Разин — о поражении «Металлурга»

«Плетью, к сожалению, нельзя отлупить». Разин — о поражении «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Лады» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, которое стало для магнитогорского клуба пятым подряд.

«В начале своего тренерского пути я бы про такую игру сказал очень жёстко. Сейчас я опытный 50-летний тренер. Поэтому скажу просто: из-за грубейших индивидуальных ошибок мы сегодня подарили сопернику победу. Готовились к матчу в рабочем режиме. Посмотрели соперника, разобрали. Играли хорошо, но результат отрицательный. В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить. Поэтому никаких санкций к игрокам, которые совершили ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

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