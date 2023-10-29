Коньков: «Лада», как и «Торпедо» в прошлом году, является открытием сезона

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал игру «Лады» в текущем регулярном сезоне.

«Cчитаю, что «Лада», как и «Торпедо» в прошлом году, является открытием чемпионата. Прошло уже два месяца, но команда играет ровно и стабильно, забирая очки у лидеров. Ребята – молодцы. Тренерский штаб сумел за короткий срок собрать команду с нуля, обучить её и поставить ту игру, которая приносит результат. Это дорогого стоит.

В «Ладе» собраны игроки, у многих из которых прошлый сезон получился неудачным. Ребятам дали второй шанс, они почувствовали уверенность и играют. В этом большая заслуга тренерского штаба Олега Браташа. Хочется сделать комплимент ему и руководству клуба. «Лада» обыгрывает лидеров. «Металлург» – непростая, серьёзная команда. Победа над ней дорогого стоит. «Лада» в прошлом туре обыграла «Ак Барс». Это говорит о её высоком потенциале. Ребята почувствовали уверенность и зацепились за неё. Так держать! Честь и хвала им», – сказал Коньков в интервью Allhockey.