Арена в Омске на матчах «Авангарда» собрала три аншлага подряд

Арена в Омске на матчах «Авангарда» собрала три аншлага подряд. Игры с «Локомотивом», (15 октября, 4:1), «Салаватом Юлаевым» (26 октября, 1:0), минским «Динамо» (29 октября, 3:4) собрали максимальную аудиторию в 12 011 зрителей.

После 23 сыгранных матчей омский клуб одержал 12 побед при 11 поражениях. С 27 результативными баллами подопечные Михаила Кравеца занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Авангард» сыграет дома с нижегородским «Торпедо». Игра состоится 31 октября и начнётся в 16:30 мск.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от минского «Динамо» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ рассказал о пропущенном голе в большинстве.