Форвард «Ак Барса»: мы перебросали и передавили «Нефтехимик», но нам не повезло

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2).

«Могла ли сложиться игра иначе, если бы команда не пропустила в начале? Соперник был заряжен на игру, на агрессию. Мы их перебросали и передавили, но нам не повезло. Разберём ошибки, пропущенные голы и будем готовиться дальше.

Учитывая все факторы, можно ли сказать, что просто не повезло? После гола появились дополнительные эмоции, но нам не повезло.

В следующем матче будем злее? Да, конечно. Сейчас будет сложный соперник, но мы будем готовиться и идти вперёд», — цитирует Кателевского сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со «Спартаком». «Ак Барс» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 31 октября.