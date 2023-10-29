Плющев: СКА предполагает приглашать определённых личностей, а не «полуфабрикатов»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о выступлении СКА в текущем регулярном сезоне.

«Питер отошёл от лихорадки, но всё равно неудачи его преследуют. Но в плей-офф может быть всё что угодно. Команда может подойти к нему на характере, на самолюбии.

Хотя, конечно, технико-тактическая работа, работа коллектива слаживается не одним и не двумя днями. Да и как я понимаю, селекционная работа СКА продолжается. Тем более СКА предполагает приглашать определённых личностей, а не «полуфабрикатов», как в своё время говорил про молодых хоккеистов Анатолий Владимирович Тарасов. Значит, каждый игрок с характером, со своим видением. Нужно время, чтобы сплотить их в единый коллектив. И не каждый может остаться в составе на следующий год.

От кого из хоккеистов ждал большего? СКА укомплектован очень опытными игроками со своим характером, лицом, хоккейным кредо. Поэтому от каждого можно ждать больших прорывов. Вопрос в том, насколько грамотно они будут использованы? Ведь каждый игрок может приносить пользу только тогда, когда тренер попадает в то, что нужно игроку, что команде нужно от игрока.

И только когда все вещи сплетутся воедино, будет результат. Когда же игрока используют просто так, тогда он играет так, как считает нужным. А хоккей – командная игра», — сказал Плющев в интервью «Спорт день за днём».

Подопечные Романа Ротенберга после 22 матчей набрали 24 очка и занимают восьмое место в таблице Западной конференции.