Козырев — о победе над «Автомобилистом»: «Северсталь» играла на результат, помарок не было

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о победе над «Автомобилистом» (4:2).

«Хорошая командная игра. Получилась командная победа. Целостно сыграли, хорошо провели концовку. Вся команда играла на результат, помарок не было. Двигаемся дальше.

После череды домашних поражений насколько приятна была сегодняшняя победа? Мы каждый матч играем на победу. Конечно, приятно победить дома. В целом это придаст нам сил для дальнейших побед.

В команде много травмированных, есть ли решение данного вопроса? Безусловно, это накладывает отпечаток на нашу игру. К счастью, ребята сейчас восстанавливаются. Вовченко сегодня принимал участие в ледовой тренировке. Егор Степанов тоже. Ребята постепенно возвращаются. Поэтому нам будет полегче», — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Автомобилист» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 31 октября.