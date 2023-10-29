СКА забросил 1700 шайб на выезде — больше всех в КХЛ

Первая шайба в матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» — СКА (5:4), которую забросил Александр Никишин, стала для армейского клуба 1700-й в 540-м гостевом матче в КХЛ, сообщает пресс-служба команды.

Клуб из Санкт-Петербурга первым из всех команд лиги достиг данной отметки. Идущие на втором и третьем местах «Металлург» и «Ак Барс» не преодолели планку в полторы тысячи заброшенных шайб в матчах на выезде — соответственно, 1462 гола в 546 играх и 1438 голов в 531 встрече.

Подопечные Романа Ротенберга после 22 матчей Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги набрали 24 очка и занимают восьмое место в таблице Западной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 31 октября в Санкт-Петербурге сыграет с «Ак Барсом».