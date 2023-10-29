«Баффало» крупно обыграл «Колорадо», Александр Георгиев отразил 25 бросков

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 11-й минуте первого периода Джон-Джейсон Петерка с передачи Джеффа Скиннера открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Кейси Миттельштадт с передач Джеффа Скиннера и Хенри Йокихарью удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Тайсон Джост с передачи Алекса Така сделал счёт 3:0.
В конце третьего периода Расмус Далин установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 25 бросков по своим воротам, пропустив три шайбы.
В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз». «Колорадо Эвеланш» примет дома «Сент-Луис Блюз». Обе встречи состоятся в ночь на 2 ноября.
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