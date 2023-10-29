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Андрей Василевский впервые после операции вышел на лёд

Андрей Василевский впервые после операции вышел на лёд
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский впервые после операции вышел на лёд. Об этом сообщает журналистка Габби Ширли в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Соцсеть Х (ранее Twitter) журналистки Габби Ширли

Напомним, в конце сентября стало известно, что 29-летний вратарь перенёс операцию поясничного отдела спины. Ожидается, что игрок пропустит два месяца регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о ходе восстановления Андрея Василевского.

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