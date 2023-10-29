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«Куньлунь» после игры с «Трактором» не может вылететь из Челябинска из-за погодных условий

«Куньлунь Ред Стар» после гостевой игры с «Трактором» не может вылететь из Челябинска из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

На фотографии, опубликованной в телеграм-канале «драконов», видна заснеженная взлётно-посадочная полоса аэропорта Челябинска.

Ранее со сложностями в логистике столкнулся сам «Трактор», который долгое время не мог вылететь из Нижнекамска из-за погодных условий.

Отметим, что следующая игра «Куньлунь Ред Стар» запланирована на 31 октября. Команда сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Начало встречи — в 17:00 мск.

Напомним, в Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.