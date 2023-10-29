Капитан «Металлурга» Яковлев рассказал об игре российских хоккеистов в НХЛ

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о поражении от «Лады» (3:4) и рассказал об игре Евгения Малкина и Артемия Панарина за «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» соответственно.

«Давили четыре поражения подряд в последних матчах? Безусловно, есть давление. Тяжело, когда столько подряд проигрываешь. Такую ситуацию нужно переработать всем вместе.

Почему пропустили две шайбы за 25 секунд, можно ли назвать этот отрезок нокаутом? Нет, конечно, ничего страшного не произошло. Двигаемся дальше, возвращаемся домой. График будет намного проще и легче. Нужно хорошо сыграть дома. Будет мини-перерывчик, время восстановиться.

Насколько тяжело играть против «Лады», которая, как кажется, ставит «автобус», играет в откат? Нормально. Сегодня хорошо преодолевали среднюю зону, раскат работал. Не могу сказать, что какие-то сложности были.

Слежу ли за стартом сезона от Евгения Малкина в НХЛ? Тут бы со своей игрой разобраться… А так, конечно, новости мелькают, все рады за него. Удивляет, что Панарин – лучший бомбардир НХЛ среди россиян? Нет, не удивляет. Хороший мастер, в принципе, так и должен действовать», – сказал Яковлев в интервью Metaratings.ru.