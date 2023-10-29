Владимир Плющев высказался об успешной игре «Спартака» в текущем сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру «Спартака» в текущем сезоне. Напомним, красно-белые возглавляют турнирную таблицу КХЛ, набрав 34 очка после 24 матчей.

«Девятиматчевая победная серия говорит сама за себя — вопросов вообще нет никаких. «Спартак» очень чётко собрался, показал достаточно неплохой хоккей. То, что проиграли «Сибири» — постоянно выигрывать невозможно. Соперник знает, с кем играет, совершенно по-иному настраивается. Ничего странного и удивительного тут нет. А что «Спартак» идёт, скажем так, с темпом «плюс» — достойно уважения», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

В следующем матче «Спартак» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 31 октября на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.