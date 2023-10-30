«Сан-Хосе» забил «Вашингтону» после борьбы на пятаке, Овечкин отыграл эпизод без клюшки

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте «акулы» открыли счёт в матче. Защитник «Сан-Хосе» Тай Эмберсон справа от синей линии сделал наброс на ворота, но шайба, отрикошетив, полетела мимо. Тем не менее затем она от лицевого бортика отскочила на пятачок, откуда её добил в ворота Люк Канин.

Примечательно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин к тому моменту был без клюшки и в таком виде пытался помешать Эмберсону сделать наброс.

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