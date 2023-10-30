Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Вашингтона» получил мощный удар в голову, Овечкин помогал игроку покинуть лёд

Защитник «Вашингтона» получил мощный удар в голову, Овечкин помогал игроку покинуть лёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В начале второго периода защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари получил травму после того, как получил удар в голову от форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Некоторое время игрок пролежал на льду и только с помощью врачей смог подняться и уйти в раздевалку. Также покидать лёд Фехервари помогал российский нападающий Александр Овечкин.

Отметим, к середине второго периода Фехервари вернулся на площадку.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android