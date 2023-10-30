Защитник «Вашингтона» получил мощный удар в голову, Овечкин помогал игроку покинуть лёд

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В начале второго периода защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари получил травму после того, как получил удар в голову от форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла.

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Некоторое время игрок пролежал на льду и только с помощью врачей смог подняться и уйти в раздевалку. Также покидать лёд Фехервари помогал российский нападающий Александр Овечкин.

Отметим, к середине второго периода Фехервари вернулся на площадку.