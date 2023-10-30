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Дубль Братта помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту»

Дубль Братта помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Йеспер Братт (дубль), Тайлер Тоффоли и Йеспер Братт. За «Миннесоту» забили Пэт Марун, Райан Хартман и Джейкоб Миддлтон. Российский нападающий Кирилл Капризов принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Братт (Марино, Баль) – 06:13     1:1 Марун (Бродин, Фэйбер) – 14:53     1:2 Хартман (Эддисон, Эрикссон Эк) – 22:31 (pp)     2:2 Тоффоли (Братт, Хьюз) – 26:10 (pp)     3:2 Хаула – 26:54     4:2 Братт (Майер, Хьюз) – 36:39 (pp)     4:3 Миддлтон (Марун, Фолиньо) – 55:17    

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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