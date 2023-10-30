Дубль Братта помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Йеспер Братт (дубль), Тайлер Тоффоли и Йеспер Братт. За «Миннесоту» забили Пэт Марун, Райан Хартман и Джейкоб Миддлтон. Российский нападающий Кирилл Капризов принимал участие в матче, но не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).